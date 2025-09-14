POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand auf einer Motoryacht im Stadthafen Neustrelitz (LK MSE)

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am 14.09.2025 gegen 10:00 Uhr wird der Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte Rauchentwicklung an Bord einer Motoryacht Im Stadthafen Neustrelitz gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellten im Stadthafen eine ca. 11m lange Motoryacht "Linssen Grand Sturdy" fest, von welcher eine starke Rauchentwicklung ausging. Durch die Feuerwehr konnte ein Brand im Maschinenraum ausgemacht und anschließend bekämpft werden. Gegen 11:30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, da sich zum Brandzeitpunkt niemand an Bord befand. Die Außenhülle der Yacht wurde nicht beschädigt. Ebenso traten kein Betriebsstoffe aus. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache am Brandort aufgenommen und wird dabei auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

Zur Brandbekämpfung kamen die Feuerwehren Neustrelitz, Fürstensee und Klein Trebbow mit 8 Einsatzfahrzeugen und 31 Kameraden zum Einsatz.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell