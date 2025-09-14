POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle mit mehreren verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Bundesautobahn 20 am 13.09.2025

Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen späten Nachmittag, um kurz vor 17 Uhr, gab es

unmittelbar nacheinander gleich zwei Verkehrsunfälle auf der

Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Stettin zwischen der

Warnowtalbrücke und dem Parkplatz Warnowtal Süd.



Beim ersten Verkehrsunfall verunfallte ein Vater mit seinem Sohn

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn.

Beide Insassen wurden dabei nicht verletzt, am Fahrzeug jedoch

entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Kind wurde in Begleitung

seines Vaters vorsichtshalber zur Überwachung in die Uni-Klinik nach

Rostock verbracht.



Beim zweiten Verkehrsunfall verunfallten gleich vier Fahrzeuge. Die

Fahrerin eines VW up! führte aufgrund des ersten Unfalles eine

Gefahrenbremsung durch, in der Folge fuhr der Fahrer eines BMW 5er

auf den VW up! auf.



Kurz darauf übersah der Fahrer eines VW Golf die beiden Fahrzeuge vor

ihm und krachte in das Heck des BMW 5er, trotz Gefahrenbremsung.



Dies erkannte der Fahrer eines weiteren BWM 5er zwar, jedoch fuhr

dieser trotz Gefahrenbremsung ebenfalls auf das Heck das VW Golf auf.



In der Folge waren drei der vier Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.



Es eilten zahlreiche Rettungskräfte, darunter Kameraden der

umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, der Berufsfeuerwehr Rostock,

zahlreiche Rettungs- und Notarztwägen, zwei Rettungshubschrauber,

sowie Polizeibeamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers

Dummerstorf zum Unfallort. Polizeibeamte der 2.

Bereitschaftspolizeihundertschaft aus Waldeck waren zufällig direkt

nach dem Unfall vor Ort und übernahmen die Erstmaßnahmen bis zum

Eintreffen der Autobahnpolizei.



Die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch drei

umliegende Abschleppunternehmen geborgen.



Die Bundesautobahn 20 musste für die Unfallaufnahme ca. 1 1/2 Stunden

voll und für weitere 1 1/2 Stunden halbseitig gesperrt werden. Erst

gegen 20:00 Uhr konnte die Autobahn wieder komplett freigegeben

werden. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich an der Anschlussstelle

Rostock-Südstadt abgeleitet.



Insgesamt entstand bei beiden Verkehrsunfällen zusammen ein

geschätzter Schaden von 80.200 EUR.



Die weiteren Unfallermittlungen laufen.





