POL-NB: Betrunkener PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen
Röbel (LK MSE) (ots) -
Am Samstagabend, dem 13.09.2025, gegen 21:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Röbel im Rahmen ihrer Streifentätigkeiten einen Pkw VW Touran in der Seebadstraße in Röbel.
Den Polizisten war das Fahrzeug aufgefallen, da es in Schlangenlinien und mit deutlich verminderter Geschwindigkeit geführt wurde.
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige deutsche Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille.
Im Fahrzeug befand sich zudem das 3-jährige Kind des Fahrers, welches nicht ordnungsmäßig im Kindersitz gesichert war.
Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Im Auftrag
Erik Günther
Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1/ Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
