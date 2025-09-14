POL-NB: PKW überschlägt sich, Fahrzeugführer bleibt unverletzt

BAB 20 / Jarmen (LK V-G) (ots) -



Am Samstagabend, dem 13.09.2025, kam es gegen 19:50 Uhr auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck zwischen der Raststätte Demminer Land und der Anschlussstelle Jarmen zu einem Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer 66-jähriger deutscher Fahrer eines VW Tiguan die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mehrfach und kam hinter dem Wildzaun auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Durch den Unfall lösten alle Airbags des VW aus und der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Kurz vor dem Unfall kam es in dem Bereich zu starken Regenschauern, sodass eine erhöhte Gefahr von Aquaplaning bestand.



Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die BAB20 wurde zeitweise halbseitig für die Bergung des Fahrzeuges gesperrt. Die Straßenmeisterei kam zur Sicherung und Instandsetzung des Wildzauns vor Ort.



Der Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.



