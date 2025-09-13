POL-HRO: 16-jähriger Radfahrer in Bad Doberan nach Unfall schwer verletzt
Rostock (ots) -
Bei einem Unfall in Bad Doberan am Freitag gegen 21 Uhr zwischen
einem PKW und einem Radfahrer wurde der Radfahrer schwer verletzt.
Der 16-jährige Radfahrer befuhr einen Fußgängerweg in Bad Doberan und
wollte die Straße überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen beachtete
der Radfahrer beim Überqueren der Straße nicht den Fahrzeugverkehr,
so dass es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW kam. Der Radfahrer
wurde hierbei schwer verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus
verbracht. Die 18-jährige Fahrzeugführerin erlitt keine Verletzungen.
Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,- EUR.
Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell