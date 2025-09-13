POL-HRO: 35-jähriger Radfahrer in Pölchow nach Unfall schwer verletzt

Rostock (ots) -



Bei einem Unfall in Pölchow am Freitag gegen 17 Uhr zwischen einem

PKW und einem Radfahrer wurde ein 35-jähriger Radfahrer schwer und

eine 41-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt.



Der Radfahrer befuhr einen Radweg und wollte am Ende des Radweges die

Straße überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen beachtete der

Radfahrer beim Überqueren der Straße nicht den Fahrzeugverkehr, so

dass die Fahrzeugführerin bremsen und ausweichen musste. Trotz

Ausweichmanöver kam es dennoch zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer

wurde hierbei schwer verletzt und die Fahrzeugführerin leicht

verletzt. Beide Personen wurden mit RTWs in Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- EUR.





Gordon Tiesler



Polizeihauptkommissar



Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell