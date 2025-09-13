POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person auf der BAB 20 (LK Vorpommern-Greifswald)
PHR Greifswald (ots) -
Am 12.09.2025, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 ein
schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der
27-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Transporters die BAB in
Fahrtrichtung Stettin. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der
Mercedes in Höhe der Autobahnabfahrt Greifswald auf den
Sattel-Auflieger eines vorausfahrenden LKW-Gespanns auf. Der
27-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er wenig
später im Klinikum Greifswald verstarb.
Der 63-jährige deutsche Fahrer des LKW-Gespanns blieb unverletzt. Der
Transporter und der Auflieger waren nicht mehr fahrbereit und wurden
durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf
ca. 30.000 Euro geschätzt.
Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Weisung der
Staatsanwaltschaft ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz. Während der
Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Stettin für etwa vier
Stunden voll gesperrt werden.
