POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person auf der BAB 20 (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 12.09.2025, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 ein

schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der

27-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Transporters die BAB in

Fahrtrichtung Stettin. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der

Mercedes in Höhe der Autobahnabfahrt Greifswald auf den

Sattel-Auflieger eines vorausfahrenden LKW-Gespanns auf. Der

27-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er wenig

später im Klinikum Greifswald verstarb.

Der 63-jährige deutsche Fahrer des LKW-Gespanns blieb unverletzt. Der

Transporter und der Auflieger waren nicht mehr fahrbereit und wurden

durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf

ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Weisung der

Staatsanwaltschaft ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz. Während der

Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Stettin für etwa vier

Stunden voll gesperrt werden.



