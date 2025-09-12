POL-HRO: Diebstähle in Schweriner Pflegeeinrichtungen - Täter auf frischer Tat gestellt
Schwerin (ots) -
Am 11.09.2025 kam es in Schwerin zu mehreren Diebstählen in
verschiedenen Pflegeeinrichtungen - siehe Pressemitteilung:
https://t1p.de/lcg3y
Heute konnte ein Täter auf frischer Tat festgestellt werden. Eine
Pflegerin erwischte den Tatverdächtigen gegen 11:20 Uhr wie dieser
aus dem Zimmer einer Bewohnerin ein Portemonnaie entwendete.
Die Polizei wurde umgehend informiert und hat die Ermittlungen
aufgenommen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte weiteres
Diebesgut aufgefunden werden.
Es konnten unter anderem goldfarbener Schmuck, 350 Euro Bargeld sowie
verschiedene Kreditkarten aufgefunden werden, welche nicht dem
Tatverdächtigen zuzuordnen sind.
Der 39-jährige deutsche Tatverdächtige wurde zur Durchführung
weiterer Maßnahmen zur Schweriner Polizeiwache verbracht.
Die Kriminalpolizei prüft in diesem Zusammenhang, ob der 39-Jährige
mit weiteren Einbruchsdiebstählen in den vergangenen Tagen in
Schwerin in Verbindung steht.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige
dem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen.
Der Tatverdächtige wurde erst vor wenigen Tagen aus der
Justizvollzugsanstalt Bützow entlassen.
Jan Kastl
Polizeikommissar
Polizeihauptrevier Schwerin
