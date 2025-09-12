POL-HRO: Diebstähle in Schweriner Pflegeeinrichtungen - Täter auf frischer Tat gestellt

Schwerin (ots) -



Am 11.09.2025 kam es in Schwerin zu mehreren Diebstählen in

verschiedenen Pflegeeinrichtungen - siehe Pressemitteilung:

https://t1p.de/lcg3y

Heute konnte ein Täter auf frischer Tat festgestellt werden. Eine

Pflegerin erwischte den Tatverdächtigen gegen 11:20 Uhr wie dieser

aus dem Zimmer einer Bewohnerin ein Portemonnaie entwendete.

Die Polizei wurde umgehend informiert und hat die Ermittlungen

aufgenommen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte weiteres

Diebesgut aufgefunden werden.

Es konnten unter anderem goldfarbener Schmuck, 350 Euro Bargeld sowie

verschiedene Kreditkarten aufgefunden werden, welche nicht dem

Tatverdächtigen zuzuordnen sind.

Der 39-jährige deutsche Tatverdächtige wurde zur Durchführung

weiterer Maßnahmen zur Schweriner Polizeiwache verbracht.

Die Kriminalpolizei prüft in diesem Zusammenhang, ob der 39-Jährige

mit weiteren Einbruchsdiebstählen in den vergangenen Tagen in

Schwerin in Verbindung steht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige

dem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen.

Der Tatverdächtige wurde erst vor wenigen Tagen aus der

Justizvollzugsanstalt Bützow entlassen.



