POL-HRO: Größerer Polizeieinsatz in Rostock Lütten-Klein

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in Rostock Lütten-Klein zu

einem größeren Polizeieinsatz.

Ein Hinweisgeber teilte der Polizei gegen Mitternacht mit, dass sich

eine männliche Person mit einer augenscheinlichen Schusswaffe im

Bereich der Rezeption eines Gästehauses befindet. Dieser Mann schien

sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden.

Mehrere Funkwagenbesatzungen der Rostocker Polizei kamen zum Einsatz

und sperrten den betroffenen Bereich weiträumig ab.

Über den telefonischen Kontakt der Einsatzleitstelle zum Hinweisgeber

konnte die Polizei auch immer wieder Kontakt zur männlichen Person

aufnehmen.

Gegen 00:20 Uhr verließ die Person am Samstagmorgen das Objekt und

konnte nach Ablegen der mitgeführten Waffe von Polizeikräften

gesichert werden.

Bei der Überprüfung der Waffe stellte sich heraus, dass es sich um

eine Schreckschusswaffe handelte.

Eine Atemalkoholüberprüfung beim 38-jährigen Deutschen aus dem

Bundesland Sachsen ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte im Anschluss den Mann zur

weiteren Betreuung in eine medizinische Einrichtung.

Gegen den 38-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der

Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell