POL-HRO: Vier Jugendliche in Güstrow mit Softairwaffen unterwegs
Güstrow (ots) -
Ein Hinweisgeber informierte am heutigen Freitag gegen 15 Uhr den
Polizeinotruf über vier Jugendliche, welche im Bereich der Güstrower
Eisenbahnstraße unterwegs sind und ein Jugendlicher dabei eine
Pistole in der Hand halte und immer wieder auf Passanten ziele.
Umgehend entsendete Funkwagen konnten die Personen kurze Zeit später
antreffen und die Situation beruhigen. Im Rahmen der Maßnahmen
konnten insgesamt vier mitgeführte Softairwaffen fest- und
anschließend sichergestellt werden.
Die vier deutschen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren
wurden anschließend mit auf die Wache des Polizeihauptrevieres
Güstrow genommen.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen an
ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Diese müssen sich nun unter anderem wegen der Störung des
öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und des Verstoßes
gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell