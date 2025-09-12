POL-HRO: Vier Jugendliche in Güstrow mit Softairwaffen unterwegs

Güstrow (ots) -



Ein Hinweisgeber informierte am heutigen Freitag gegen 15 Uhr den

Polizeinotruf über vier Jugendliche, welche im Bereich der Güstrower

Eisenbahnstraße unterwegs sind und ein Jugendlicher dabei eine

Pistole in der Hand halte und immer wieder auf Passanten ziele.

Umgehend entsendete Funkwagen konnten die Personen kurze Zeit später

antreffen und die Situation beruhigen. Im Rahmen der Maßnahmen

konnten insgesamt vier mitgeführte Softairwaffen fest- und

anschließend sichergestellt werden.

Die vier deutschen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren

wurden anschließend mit auf die Wache des Polizeihauptrevieres

Güstrow genommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen an

ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Diese müssen sich nun unter anderem wegen der Störung des

öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und des Verstoßes

gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell