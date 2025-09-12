POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B105 bei Mesekenhagen (LK Vorpommern-Greifswald)
PHR Greifswald (ots) -
Am 12.09.2025, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der B105 auf Höhe
der Ortschaft Mesekenhagen ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten
Personen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 81-jährige Fahrerin eines
PKW Skoda die B015 in Fahrtrichtung Greifswald und beabsichtigte nach
links in die Ortslage Mesekenhagen abzubiegen. Dabei missachtete die
81-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines
entgegenkommenden PKW BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Die Fahrerin des Skoda, ihre 62-jährige Beifahrerin, sowie die
18-jährige Fahrerin des BMW und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden
bei dem Unfall leicht verletzt.
Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Greifswald und
Bartmannshagen verbracht. Zwei weitere 45- bzw. 46-jährige Mitfahrer
im BMW blieben unverletzt.
Beide PKW waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden
durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf ca.
10.000 Euro geschätzt.
Für die Dauer der Maßnahmen war die B105 am Unfallort für ca. 1,5
Stunden vollgesperrt.
Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.
