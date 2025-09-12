POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B105 bei Mesekenhagen (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots) -



Am 12.09.2025, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der B105 auf Höhe

der Ortschaft Mesekenhagen ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten

Personen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 81-jährige Fahrerin eines

PKW Skoda die B015 in Fahrtrichtung Greifswald und beabsichtigte nach

links in die Ortslage Mesekenhagen abzubiegen. Dabei missachtete die

81-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines

entgegenkommenden PKW BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Fahrerin des Skoda, ihre 62-jährige Beifahrerin, sowie die

18-jährige Fahrerin des BMW und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden

bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Greifswald und

Bartmannshagen verbracht. Zwei weitere 45- bzw. 46-jährige Mitfahrer

im BMW blieben unverletzt.

Beide PKW waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden

durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf ca.

10.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Maßnahmen war die B105 am Unfallort für ca. 1,5

Stunden vollgesperrt.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



