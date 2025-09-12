POL-NB: Unfall zwischen einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen und einem PKW auf der B105 (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots) -



Am 12.09.2025, gegen 16:00 Uhr, fuhr die 25-jährige deutsche Fahrerin

eines im Einsatz befindlichen Rettungswagen die B105 aus Richtung

Löbnitz kommend in Richtung Rostock. Der RTW war mit eingeschaltetem

Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Lüdershagen

beabsichtigte sie die vor ihr befindlichen Fahrzeuge zu überholen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand bemerkte der vor dem RTW befindliche

63-jähriger deutscher Fahrer eines Mitsubishi dies nicht und setzte

seinerseits zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden

Fahrzeugen. Die Fahrerin des RTW wurde bei dem Unfall leicht verletzt

und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach

Stralsund verbracht. Im RTW befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein

59-jähriger Patienten. Er erlitt keine unfallbedingten Verletzungen

und wurde mit einem weiteren Rettungswagen in die Klinik verbracht.

Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der RTW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Während der

Unfallaufnahme musste die B105 zeitweise halbseitig gesperrt werden.



