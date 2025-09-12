POL-NB: Unfall zwischen einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen und einem PKW auf der B105 (LK Vorpommern-Rügen)
PR Barth (ots) -
Am 12.09.2025, gegen 16:00 Uhr, fuhr die 25-jährige deutsche Fahrerin
eines im Einsatz befindlichen Rettungswagen die B105 aus Richtung
Löbnitz kommend in Richtung Rostock. Der RTW war mit eingeschaltetem
Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Lüdershagen
beabsichtigte sie die vor ihr befindlichen Fahrzeuge zu überholen.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand bemerkte der vor dem RTW befindliche
63-jähriger deutscher Fahrer eines Mitsubishi dies nicht und setzte
seinerseits zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden
Fahrzeugen. Die Fahrerin des RTW wurde bei dem Unfall leicht verletzt
und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach
Stralsund verbracht. Im RTW befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein
59-jähriger Patienten. Er erlitt keine unfallbedingten Verletzungen
und wurde mit einem weiteren Rettungswagen in die Klinik verbracht.
Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.
Der RTW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein
Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene
Gesamtsachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Während der
Unfallaufnahme musste die B105 zeitweise halbseitig gesperrt werden.
Rückfragen zu den Bürozeiten:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und thematisch
zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell