POL-NB: Diesel gestohlen

Nr.6116555  | 12.09.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neuenkirchen-Ihlenfeld (ots) -

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher Unbekannte hunderte Liter Diesel aus zwei Fahrzeugen in 17039 Neuenkirchen-Ihlenfeld abgezapft. Der LKW und der Bagger standen im Bereich Am Anger/Ecke Schlossstraße. Der LKW wurde von dem oder den Tätern beschädigt, um etwa 220 Liter Diesel abzuzapfen. Aus dem Bagger wurden ebenfalls etwa 200 Liter Diesel gestohlen. Der Gesamtschaden durch Diebstahl und Sachbeschädigung wird auf etwa 850 Euro geschätzt.

Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am genannten Tatort auffällige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei Friedland unter 039601 / 300224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

