POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Schwarzstorch tot aufegfunden

Am heutigen Tag, 12. September 2025, erhielt die Polizei Kenntnis von einem toten Schwarzstorch, welcher in der Näher der Schlatgow Meierei gefunden wurde. Das aus Estland stammende Tier war mit einem Tracker ausgestattet, wodurch sein Standort bekannt wurde. Der Kadaver des Tieres wurde durch eine bislang unbekannte Person im Greifswalder Tierpark abgegeben. Hier stellte sich heraus, dass der unter Artenschutz stehende Vogel Anzeichen aufweist, die auf einen Durchschuss schließen lassen könnten.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und sucht nach Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie

sich telefonisch an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer

03836 252-0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der

Polizei unter www.polizei.mvnet.de .



