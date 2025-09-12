POL-HRO: Korrektur: Transporter kommt auf regennasser Straße von Autobahn ab-Fahrer schwerverletzt

Nr.6116369  | 12.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Leezen/Stople (ots) -

Der Unfall auf der A14 ereignete sich am Donnerstagnachmittag. In der ursprünglichen Pressemitteilung wurde als Unfallzeit Mittwochnachmittag angegeben.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6116261

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern