POL-NB: Radfahrer bei Unfall schwerverletzt

Lubmin (ots) -



Am heutigen Freitagmorgen, 12. September 2025, kam es im Seebad Lubmin gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe der 23-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel die L 262 in Richtung Spandowerhagen befahren. Hierbei habe er, circa 100 Meter hinter der Einmündung in den Freesendorfer Weg, einen 60-jährigen deutschen Radfahrer übersehen, welcher trotz vorhandenem und als solchen ausgeschilderten Radweg auf der Fahrbahn fuhr. In weiterer Folge sei es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen, wodurch der Radfahrer gestürzt sei und sich schwere Verletzungen zugezogen habe. Der 60-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000EUR. Sowohl Fahrrad, als auch Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung.



Ferner weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für Radfahrer eine Nutzungspflicht des Radweges besteht, sobald dieser durch entsprechende Verkehrszeichen als solcher ausgewiesen ist. Ausnahmen sind nur dann der Fall, wenn der Radweg beispielsweise durch zu starke Beschädigung oder Blockade durch parkende Fahrzeuge nicht nutzbar ist.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Kimberly Schätzchen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell