POL-HRO: Unbekannte stehlen Hoflader aus landwirtschaftlichem Betrieb - Polizei sucht Zeugen

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum 09. September 2025 in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Groß Labenz eingebrochen sind und dort zwei Fahrzeuge entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Offenbar sind der oder die unbekannten Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag (09. Sept.) gewaltsam in die Hallen des Betriebes eingedrungen und haben daraus neben Werkzeugen auch zwei Hoflader der Marken Thaler sowie Schäffer (jeweils in der Farbe Rot) entwendet. Am frühen Dienstagmorgen bemerkten Mitarbeiter den Einbruchdiebstahl und informierten daraufhin die Polizei.



Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 40.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zur Tat in der Dorfstraße, zu den Tätern oder zum Verbleib des Stehlgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



