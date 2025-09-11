POL-HRO: Diebe stehlen Tresor aus Supermarkt in Malliß

Malliß (ots) -



In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Supermarkt in Malliß eingebrochen und sollen einen Tresor mit Bargeld im fünfstelligen Bereich entwendet haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge haben sich mehrere Personen gegen 01:30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft und aus den Büroräumen einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Anschließend sollen die Täter mit einem Fahrzeug vom Tatort in der Straße "Fritz-Reuter-Platz" geflohen sein. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun unter anderen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) oder jede weitere Dienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



