POL-HRO: Unbekannter Täter überfällt Güstrower Friseursalon - Zeugenaufruf der Polizei

Gegen 12:55 Uhr des 10.09.2025 soll es gemäß vorliegender Angaben in einem Güstrower Friseursalon zu einer versuchten räuberischen Erpressung durch einen bislang unbekannten, derzeit flüchtigen Täter gekommen sein. Die Kriminalpolizei Güstrow sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen, die Angaben zur Tat oder der tatverdächtigen Person machen können und bittet daher nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Wie aus den Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen hervorgeht, kann der Tatablauf wie folgt grob skizziert werden. Der dem Augenschein nach männliche Tatverdächtige betrat den Salon in der Güstrower Schloßstraße. Unmittelbar richtete er einen waffenähnlichen Gegenstand auf die in dem Geschäft anwesenden drei Personen (1x Inhaberin, 2x Kunden) und forderte wiederholt die Herausgabe von Bargeld. Der Forderung trat die 49-jährige Inhaberin jedoch entschieden entgegen, woraufhin der Tatverdächtige aus dem Salon flüchtete.



Um nicht nur die weiteren Umstände der Tat zu erhellen, sondern gegebenenfalls den Tatverdächtigen identifizieren zu können, bittet die Kriminalpolizei Güstrow um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gemäß vorliegender Angaben liegen zum Tatverdächtigen folgende Erkenntnisse vor:



- dem Augenschein sowie der Stimmfarbe nach zu urteilen männliche

Person

- ca. 20 Jahre, auffällig schlanke Figur, etwa 170cm groß

- mitteleuropäischer Phänotyp

- deutsche, akzentfreie Aussprache



Der Tatverdächtige war laut Aussage der Geschädigten mit einem schwarzem Kapuzenpullover, einer grauen Jeanshose und dunklen Schuhen bekleidet. Die Kapuze zog der Unbekannte während des gesamten Tatablaufes über den Kopf. Das Gesicht wurde mittels eines dunklen Kleidungsstücks teilmaskiert. Zudem trug der Flüchtige eine dunkle Sonnenbrille. In der Hand hielt der Tatverdächtige einen dunklen, pistolenähnlichen Gegenstand.



Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660, jeder anderen Polizeidienststelle sowie auch über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



