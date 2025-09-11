POL-HRO: Frau beinahe von Ackerpflug erfasst

Dabel (ots) -



Beim Bewirtschaften einer Ackerfläche in Borkow bei Dabel hat ein Traktorfahrer am Mittwochvormittag im letzten Moment ein Unglück verhindern können. Nach Auskunft des Fahrers habe er beim Pflügen einer größeren Fläche mitten auf dem Feld einen liegenden Menschen erkannt und seine Arbeitsmaschinen noch rechtzeitig stoppen können. Da sich die 49-jährige Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, haben die alarmierten Polizisten den Rettungsdienst verständigt, der sie ins Krankenhaus brachte. Nur durch die Besonnenheit des Traktorfahrers habe diese gefährliche Situation ein glimpfliches Ende nehmen können.



