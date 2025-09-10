POL-HRO: 22-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr.6115239  | 10.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Klein Trebbow / LK NWM (ots) -

Gegen 13:00 des heutigen Mittwochs kam es auf der Gemeindestraße zwischen Klein Trebbow und Hof Meteln zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 22-jährige Fahrer eines Fords tödlich verletzt wurde.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision erlitt der Mann schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.
Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Gemeindestraße voll gesperrt.

