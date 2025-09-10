POL-HRO: Pkw in Parchim kollidiert mit Hauswand

Parchim (ots) -



In Parchim ereignete sich Dienstagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Gegen 13:00 Uhr beabsichtigte ein 90-jähriger Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz in der Goethestraße einzuparken. Dabei könnte der 90-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben und stieß frontal gegen eine Hauswand. Hierbei verletzte sich der Senior leicht und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



