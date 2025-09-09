POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung U21 Länderspiel Deutschland - Lettland - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Am Dienstag, den 09.09.2025, hat im Rostocker Ostseestadion das

Länderspiel U21 zwischen Deutschland und Lettland stattgefunden. Das

Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden.



In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen

nennenswerten Zwischenfällen.



Insgesamt befanden sich ca. 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte

der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 23:00

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

PP Rostock/Einsatzleitstelle



