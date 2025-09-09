POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung U21 Länderspiel Deutschland - Lettland - Rostocker Polizei zieht Bilanz
Rostock (ots) -
Am Dienstag, den 09.09.2025, hat im Rostocker Ostseestadion das
Länderspiel U21 zwischen Deutschland und Lettland stattgefunden. Das
Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden.
In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen
nennenswerten Zwischenfällen.
Insgesamt befanden sich ca. 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.
Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 23:00
Uhr vorliegenden Erkenntnisse.
Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
PP Rostock/Einsatzleitstelle
