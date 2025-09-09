POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 30-jährigen Mann aus Garz
Stralsund (ots) -
Der seit dem 08.09.2025 vermisste 30-jährige Mann wurde am 09.09.25 nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten in Stralsund aufgefunden. Die polizeilichen
Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf
diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung
und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und
aller personenbezogenen Daten gebeten.
Im Auftrag
Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
