POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 30-jährigen Mann aus Garz

Nr.6114488  | 09.09.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stralsund (ots) -

Der seit dem 08.09.2025 vermisste 30-jährige Mann wurde am 09.09.25 nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten in Stralsund aufgefunden. Die polizeilichen
Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf
diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung
und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und
aller personenbezogenen Daten gebeten.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

