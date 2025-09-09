POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 30-jährigen Mann aus Garz

Stralsund (ots) -



Der seit dem 08.09.2025 vermisste 30-jährige Mann wurde am 09.09.25 nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten in Stralsund aufgefunden. Die polizeilichen

Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf

diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung

und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und

aller personenbezogenen Daten gebeten.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



