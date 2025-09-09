POL-NB: Unbekannter fährt Fußgängerin an und flüchtet - Polizei sucht nach Zeugen

Wolgast (ots) -



Am gestrigen Montagabend, dem 8. September 2025, ereignete sich gegen 19:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Wolgast im Kreuzungsbereich "Platz der Jugend".



Ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Transporters befuhr offenbar aus Richtung Bahnhofstraße kommend die Kreuzung, um nach rechts in die Oberwallstraße einzubiegen. Dort übersah er augenscheinlich eine 20-jährige deutsche Fußgängerin, welche die Straße vorrangberechtigt bei grüner Ampel in Richtung Bahnhofstraße überquert habe.



Nach dem Zusammenstoß mit der Fußgängerin habe der Unbekannte den Unfallort unerlaubt verlassen und die 20-jährige mit leichten Verletzungen zurückgelassen.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt an der Ampelkreuzung Bahnhofstraße/Oberwallstraße Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer eines roten Transporters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-0, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



