POL-NB: Mopedfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Am gestrigen Montag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Krösliner Bahnhofstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 60-jährige deutsche Fahrer einer Simson nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei verletzte sich der 60-Jährige schwer und wurde in weiterer Folge in ein Krankenhaus geflogen.

Das Moped war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.



