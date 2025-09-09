POL-NB: Mopedfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Nr.6114254  | 09.09.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Kröslin (ots) -

Am gestrigen Montag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Krösliner Bahnhofstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 60-jährige deutsche Fahrer einer Simson nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei verletzte sich der 60-Jährige schwer und wurde in weiterer Folge in ein Krankenhaus geflogen.
Das Moped war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

