Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach Raub in Schwerin

Details anzeigen Wer erkennt diese Person? Wer erkennt diese Person?

Nach einem Raub in der Schweriner Paulsstadt fahndet die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannten Mannes.

Am 12.06.2025 gegen 19:15 Uhr wurde ein 61-jähriger deutscher Mann vor der Hauseingangstür in der Müllerstraße geschubst und trotz Gegenwehr beraubt. Der Geschädigte erlitt Schmerzen, eine sofortige medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin die Veröffentlichung des Phantombildes für die Dauer von sechs Monaten angeordnet.

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes nimmt das Kriminalkommissariat Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.