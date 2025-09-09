POL-HRO: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen kam es in der Ulrich-von-Hutten-Straße im Rostocker Stadtteil Reutershagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 82-jährige Radfahrer gegen 08:00 Uhr die Ulrich-von-Hutten-Straße in Richtung Händelstraße. Auf Höhe der Kärntner-Straße wollte der Radfahrer die Fahrbahnseite wechseln und nach links abbiegen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei kollidierte er mit dem Pkw einer 74-jährigen Autofahrerin, die ebenfalls in Richtung Händelstraße fuhr, und stürzte.



Der Radfahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert. Beide beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.



