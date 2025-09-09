POL-NB: Einbruch in Bäckerei

Neustrelitz (ots) -



In eine Bäckerfiliale in der Strelitzer Straße Ecke Elisabethstraße in Neustrelitz ist eingebrochen worden. Vor Ort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagnachmittag, circa 14.00 Uhr und Montagmorgen, circa 04.15 Uhr. Der oder die bisher unbekannten Täter konnten mehrere hundert Euro Bargeld erbeuten.



Der Gesamtschaden durch Einbruch und Diebstahl wird auf 1200 Euro geschätzt.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer auffällige Geräusche oder Personen im genannten Tatzeitraum im Bereich der Bäckerfiliale gehört oder gesehen hat, wendet sich bitte telefonisch an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258224 oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell