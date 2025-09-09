POL-NB: Motorradfahrer bei Unfall in Kreisverkehr schwer verletzt

Neubrandenburg (ots) -



Heute Morgen gegen 07.45 Uhr ist ein Motorradfahrer in einem Kreisverkehr im Bereich der Jahnstraße in Neubrandenburg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.



Nach aktueller polizeilicher Kenntnis war der 49-jährige Motorradfahrer gerade im Kreisverkehr und wollte in die Jahnstraße ausfahren. Auf Höhe der Robert-Blum-Straße soll eine 39-jährige Autofahrerin soweit mit ihrem PKW in den Kreisverkehr reingefahren sein, dass der bereits im Kreisverkehr fahrende Motorradfahrer bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er.



Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Der Motorradfahrer wurde zur Behandlung ins Klinikum gefahren.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



