POL-NB: Scheibe übersehen - Rollstuhlfahrer leichtverletzt
Greifswald (ots) -
Am gestrigen Montag, 08.09.2025, kam es gegen 13:07 Uhr in der Rigaer Straße in Greifswald zu einem Unfall.
Der 72-Jährige deutsche Fahrer eines Rollstuhles befand sich auf Höhe einer Bushaltestelle in der Rigaer Straße, als er die Verglasung des Haltestellenhäuschens übersah. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 72-Jährigen und der Verglasung - die Verglasung brach und der Rollstuhlfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.
Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell