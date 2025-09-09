POL-NB: Scheibe übersehen - Rollstuhlfahrer leichtverletzt

Greifswald (ots) -



Am gestrigen Montag, 08.09.2025, kam es gegen 13:07 Uhr in der Rigaer Straße in Greifswald zu einem Unfall.

Der 72-Jährige deutsche Fahrer eines Rollstuhles befand sich auf Höhe einer Bushaltestelle in der Rigaer Straße, als er die Verglasung des Haltestellenhäuschens übersah. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 72-Jährigen und der Verglasung - die Verglasung brach und der Rollstuhlfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.



