POL-HRO: Brand auf Station der Universitätsnervenklinik Rostock-Gehlsdorf - Ermittlungen zur Brandursache

Nr.6113903  | 09.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

Nach dem Ausbruch eines Brandes auf einer Patientenstation der Universitätsnervenklinik in Rostock-Gehlsdorf kam am gestrigen Montag ein sachverständiger Brandursachenermittler zum Einsatz. Dabei konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 26-jährige, später verstorbene Mann das Feuer selbst entzündet hat.

Die weiteren Ermittlungen dauern an, sodass derzeit keine weiteren Informationen aus dem laufenden Verfahren mitgeteilt werden können.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6112580

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

