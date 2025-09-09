POL-HRO: Brand auf Station der Universitätsnervenklinik Rostock-Gehlsdorf - Ermittlungen zur Brandursache

Rostock (ots) -



Nach dem Ausbruch eines Brandes auf einer Patientenstation der Universitätsnervenklinik in Rostock-Gehlsdorf kam am gestrigen Montag ein sachverständiger Brandursachenermittler zum Einsatz. Dabei konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 26-jährige, später verstorbene Mann das Feuer selbst entzündet hat.



Die weiteren Ermittlungen dauern an, sodass derzeit keine weiteren Informationen aus dem laufenden Verfahren mitgeteilt werden können.



