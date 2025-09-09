POL-NB: Polizei sucht 30-jährigen Vermissten

Stralsund (ots) -



Seit dem 08.09.2025, 16:15 Uhr, wird ein 30-jähriger Mann aus Garz vermisst. Zuletzt gesehen wurde der Gesuchte in Stralsund am Montag gegen 10:30 Uhr.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Stralsund unter 03831-28900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Weitere Informationen zur Person und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt:

https://tinyurl.com/23azeqkc



