Polizei sucht 30-jährigen Vermissten

Die Polizei sucht derzeit nach dem 30-jährigen Dennis Schneider aus Garz. Der letzte Aufenthaltsort des deutschen Mannes war am Montag, dem 08.09.2025 gegen 10:30 Uhr in der Carl-F.-Goerdeler-Straße in Stralsund.

Nach ersten Erkenntnissen benötigt der Gesuchte dringend medizinische Hilfe und ist seit gestern 16:15 Uhr unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Er hat kurze blonde Haare, eine kräftige Statur und ist etwa 1,65 Meter groß. Er ist bekleidet mit einer blauen Jogginghose der Marke Nike, einem grauen Pullover und einer Windjacke mit der Aufschrift eines Autohauses.

Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Dennis Schneider gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831-28900) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die regionalen Radiosender werden ebenfalls um Unterstützung und Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.