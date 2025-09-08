POL-NB: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

PR Wolgast (ots) -



Am Montagnachmittag, dem 08.09.2025 gegen 17:45 Uhr wird dem Polizeihauptrevier Greifswald ein Einbruch in ein Firmenobjekt Kemnitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet.



Umgehend begaben sich Streifenwagen des Polizeihauptreviers Greifswald und des Polizeireviers Wolgast zum vermeintlichen Tatort. Vor Ort konnte ein 33-jähriger deutscher Tatverdächtiger gestellt werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte der Täter eine Fensterscheibe und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Unternehmens. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und konnten Diebesgut bei ihm sicherstellen.



Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei Wolgast übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.



