POL-NB: Kollision mit Baum - Fahrerin schwerverletzt

Penkun (ots) -



Am heutigen Montag, 08.09.2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 238 zwischen Grünz und Sommersdorf.

Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-jährige Polin eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.



Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Die L 238 war zur Unfallaufnahme insgesamt 2,5 Stunden, zum Teil voll, gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Kimberly Schätzchen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de







Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell