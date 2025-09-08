POL-NB: Mann droht in Gartenanlage mit Beil

Sietow (ots) -



Gestern Mittag hatten Röbeler Polizisten einen Einsatz in einer Gartenanlage in Sietow wegen einer Bedrohung. Gegen 12.40 Uhr meldete sich die betroffene 40-Jährige beim Notruf und schilderte, dass ein Gartennachbar auf sie und einen weiteren, 48-jährigen Anwesenden mit einem Beil zukam und beiden mit dem Tod drohte. Nach mehrmaliger Aufforderung verließ er den Gartenbereich der Frau wieder.



Die Beamten fanden den Beschuldigten, einen 46-Jährigen, in seinem Garten. Er räumte die Bedrohung sofort ein, wenig später fanden die Beamten bei einer Suche im Umfeld das Beil und stellten es sicher. Verletzt hat der stark alkoholisierte Mann - er hat 3,05 Promille gepustet - niemanden. Ob der Bedrohung ein Streit oder ähnliches vorausgegangen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Mann erhielt direkt eine Gefährderansprache sowie eine Anzeige wegen Bedrohung.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



