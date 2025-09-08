POL-NB: Streit auf dem Campingplatz endet mit Polizeieinsatz

Prerow (ots) -



Am vergangenen Freitag (05.09.2025) kam es auf einem Campingplatz im Ostseebad Prerow zu einem Streit zwischen Urlaubern.



Nach ersten Erkenntnissen habe gegen 20:00 Uhr ein 38-jähriger deutscher Urlauber aus Berlin beobachtet, wie ein anderer Camper in den Dünen uriniert haben soll.

Das habe den 38-Jährigen dazu veranlasst den Mann an seinem Stellplatz aufzusuchen und zur Rede zu stellen.

Der 39-jährige Berliner, mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit, habe den Mitcamper daraufhin beleidigt und bedroht.

Der aggressive Eindruck, den der Mann und seine vier weiteren Mitreisenden erweckte haben sollen, führte zu einem Polizeieinsatz mehrerer Streifenwagen, die die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen haben.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Jennifer Sänger

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell