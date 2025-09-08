POL-HRO: Technischer Defekt ursächlich für Vollbrand eines Bootshauses am Güstrower Inselsee

Nr.6112746  | 08.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -

Aufgrund des Brandes eines Bootshauses am Güstrower Inselsee am vergangenem Freitag (wir berichteten) kam am Samstag ein sachverständiger Brandursachenermittler am Brandort zum Einsatz. Die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass keinerlei strafbares Handeln, sondern ein technischer Defekt für den Brandausbruch ursächlich war. Hierzu dauern die weiterführenden Auswertungen jedoch noch an, weshalb keine weiteren Details zum technischen Defekt mitgeteilt werden können.

Ausgangsmeldung zum Brandgeschehen vom 05.08.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6111780

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern