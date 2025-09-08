POL-HRO: Motorradfahrer flieht vor Polizeikontrolle - Ermittlungen gegen 16-Jährigen ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Kladow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem der Fahrer eines Motorrades am frühen Nachmittag des 07.09.2025 versucht hatte vor einer Verkehrskontrolle der Polizei Sternberg zu fliehen.



Gegen 14:10 Uhr beabsichtigten die Polizisten das Motorrad des Herstellers Hyosung aufgrund eines fehlenden Kennzeichens zwischen den Ortschaften Kladow und Basthorst einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das Fahrzeug beschleunigte jedoch sofort stark und der mutmaßliche Tatverdächtige versuchte sich durch erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen von den eingesetzten Polizeikräften zu entfernen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten des Fluchtfahrzeugs sowie innerhalb der sich anschließenden Ortschaften zunehmender Gefahrensituationen für Radfahrer und Fußgänger, mussten die eingesetzten Polizeikräfte ihre Geschwindigkeit jedoch wiederholt deutlich reduzieren. Die Verfolgung des augenscheinlich männlichen Fahrers erstreckte sich über die Orte Muchelwitz, Pinnow, Godern und im Weiteren durch die angrenzenden Waldgebiete. Hier verloren die Beamten zunächst den Sichtkontakt zum Fluchtfahrzeug. Aufgrund der Mitteilung einer aufmerksamen Hinweisgeberin konnte der Flüchtige dennoch nur kurze Zeit später ermittelt und gestellt werden. Der 16-jährige Deutsche räumte gegenüber den Beamten ein, dass er das Motorrad in einem naheliegenden Waldstück versteckt hätte. Glücklicherweise wurde im Rahmen der Flucht niemand verletzt.



Der aus der Umgebung stammende Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



