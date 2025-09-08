POL-NB: Einbruch in einen Dönerimbiss in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen, dem 07.09.2025, gegen 06:30 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter in den Dönerimbiss in der Fleischerstraße in Greifwald eingebrochen.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter durch eine Fensterscheibe Zutritt in den Imbiss und entwendete die Geldkassette. In dieser befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell