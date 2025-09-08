POL-NB: Brand eines Mehrfamilienhauses in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am Sonntagnachmittag, dem 07.09.2025, gegen 15:22 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Mitteilung über einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Einsteinstraße in 17036 Neubrandenburg.



Sofort wurde ein Funkstreifenwagen des PHR Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren die Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg bereits in vollem Gange. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort lässt sich sagen, dass durch unbekannte Tatverdächtige diverser Unrat im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses entzündet wurde. Durch die Feuerwehr konnte dies jedoch schnell gelöscht werden und so ein Übergreifen auf größere Gebäudeteile verhindert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5000 Euro.



Personen wurden nicht verletzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Mieter in ihrem Wohnungen verbleiben.



Zum Einsatz kamen insgesamt 22 Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg und ein Funkstreifenwagen der Polizei.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zum Einsatz, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell