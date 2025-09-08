POL-NB: Brand im Garagenkomplex Strasburg

PHR Pasewalk (ots) -



Am Sonntagabend, dem 07.09.2025, um 16:50 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald die Polizei über den Brand von zwei Garagen im Garagenkomplexes von Strasburg in der Bahnhofstraße.



Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk trafen kurze Zeit nach der Feuerwehr am Einsatzort ein, diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Jugendliche Müll in einer leerstehenden Garage in Brand gesetzt.



Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Sachschaden entstand durch den Brand nicht.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



