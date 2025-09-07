POL-HRO: Brand auf einer Station der UNK - Universitätsmedizin Rostock mit einer verstorbenen Person

Rostock (ots) -



Aus noch ungeklärter Ursache kam es heute zu einem Brandausbruch auf

einer Patientenstation der UNK - Universitätsmedizin Rostock in

Rostock-Gehlsdorf.

Gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brand.

Kameraden der Rostocker Feuerwehr evakuierten die Station und führten

die weiteren Löscharbeiten durch.

Dabei konnte eine 26-jährige männliche Person auf der Station nur

noch leblos geborgen werden.

Zwei weitere Personen erlitten eine Rauchgasintoxikation.

Gegen 17:20 Uhr hatte die Feuerwehr ihre Maßnahmen beendet.

Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Brandort. Der

Brandort ist beschlagnahmt.

Der Einsatz eines Brandursachenermittlers erfolgt am morgigen Tage.

Insgesamt wurden 22 Patienten evakuiert. Diese wurden auf andere

Stationen verlegt.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschätzbar.



