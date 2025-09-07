POL-NB: Einbruch in die Ausstellungsräume des ´Wildlife´ in Trassenheide

Heringsdorf (ots) -



Am 07.09.2025 gegen 07:20 Uhr meldet ein Zeuge im Polizeirevier Heringsdorf, dass in die Ausstellungsräume des Naturerlebnisparks "Wildlife" in Trassenheide eingebrochen wurde. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Heringsdorf bestätigte sich der Sachverhalt. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 06.09.2025 18:05 Uhr bis zum 07.09.2025 07:05 Uhr gewaltsam in die Ausstellungsräume ein hebelten 11 Spielautomaten auf. Aus diesem entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Auf Grund der Rohheit der Tatausführung entstand an den Spielautomaten ein erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich auf ca. 28.000,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 03878-2790, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



