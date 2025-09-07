POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-Jährigen aus Krien

Ueckermünde (ots) -



Die seit dem 06.09.2025, um 17:00 Uhr, als Vermisst gemeldete 16-Jährige aus 17391 Krien wurde am 07.09.2025 aufgefunden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und zahlreichen eingegangenen Hinweise.

Die regionalen Radiosender werden um Tilgung der Rundfunkdurchsage gebeten.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Jens Unmack EPHK

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.





