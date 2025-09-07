POL-HRO: Brand einer leerstehenden Halle in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 06.09.2025 kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Brandmeldung in

Schwerin.



Aus bislang unbekannter Ursache stand in der Güterbahnhofstraße eine

leerstehende Halle in Vollbrand. Diese hatte die Größe von 50m x 20m.

Zur Brandbekämpfung wurden die Berufsfeuerwehr Schwerin sowie die

Freiwilligen Feuerwehren Schwerin Mitte, Warnitz, Wickendorf und

Schlossgarten alarmiert. Hierbei kamen 67 Kameraden mit 13

Einsatzfahrzeugen zum Einsatz. Zur Absicherung der Löscharbeiten

waren mehrere Streifenwagen des PHR Schwerin und der Bundespolizei

erforderlich. Da eine Straftat nicht ausgeschlossen ist kam der

Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

wurde für weitere Ermittlungen der Brandort beschlagnahmt. Der

Sachschaden wird auf 75.000 EUR beziffert. Verletzt wurde niemand.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



