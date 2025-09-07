POL-HRO: Brand einer leerstehenden Halle in Schwerin
Schwerin (ots) -
Am 06.09.2025 kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Brandmeldung in
Schwerin.
Aus bislang unbekannter Ursache stand in der Güterbahnhofstraße eine
leerstehende Halle in Vollbrand. Diese hatte die Größe von 50m x 20m.
Zur Brandbekämpfung wurden die Berufsfeuerwehr Schwerin sowie die
Freiwilligen Feuerwehren Schwerin Mitte, Warnitz, Wickendorf und
Schlossgarten alarmiert. Hierbei kamen 67 Kameraden mit 13
Einsatzfahrzeugen zum Einsatz. Zur Absicherung der Löscharbeiten
waren mehrere Streifenwagen des PHR Schwerin und der Bundespolizei
erforderlich. Da eine Straftat nicht ausgeschlossen ist kam der
Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft
wurde für weitere Ermittlungen der Brandort beschlagnahmt. Der
Sachschaden wird auf 75.000 EUR beziffert. Verletzt wurde niemand.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
