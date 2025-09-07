Vermisste 16- Jährige aus Krien

Details anzeigen Jayenne PREHN Jayenne PREHN

Seit dem 06.09.2025, um 17:00 Uhr, wird die 16- jährige Jayenne PREHN aus 17391 Krien vermisst.

Sie hat sich am 06.09.2025, um 11:00 Uhr, letztmalig in Ueckermünde aufgehalten. Es besteht die Möglichkeit, dass sie in Demmin sein könnte.

Die Jugendliche ist 178 cm groß, hat dunkelrot gefärbt Haare und eine kräftig Figur.

Ihre Bekleidung ist derzeit nicht bekannt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Hinweise können dem Poilzeirevier Ueckermünde unter 0397 7182224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.