POL-NB: PKW kollidiert mit Hirsch

Am 06.09.2025 kam es gegen 20:20 Uhr auf der L21 zwischen Prerow und der Meiningenbrücke bei Zingst, im sog. "Freesenbruch", zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW Opel stieß mit einem die Fahrbahn querenden Hirsch zusammen. Die beiden deutschen Insassen (73 Jahre aus Barth und 68 Jahre aus NRW) des Fahrzeugs blieben unverletzt. Am Opel entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Hirsch verendete noch an der Unfallstelle.



