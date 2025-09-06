POL-NB: Vermisster aus dem LK VG wohlbehalten angetroffen
Greifswald (LK VG) (ots) -
Der Vermisste aus dem LK VG wurde wohlbehalen angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei den Medienschaffenden. Es wird darum gebeten alle persönlichen Daten aus den Systemen zu löschen.
